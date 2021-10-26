مظاهرات في حفل زفاف الأميرة اليابانية ماكو... والسبب عريس "فقير"

تسبب قرار الأميرة اليابانية ماكو بالزواج من كي كومورو، وهو من عامة الشعب، بخروج مظاهرات احتجاجية في يوم الزفاف.

الأميرة ماكو، الابنة الكبرى لأمير البلاد أكيشينو، تزوجت من زميلها الطالب البسيط كاي كومورو.

وتسبب هذا القرار في غضب فئة من اليابانيين، الذين يلتزمون بالآراء المحافظة، ففي يوم الحفل، كان هناك احتجاج صغير في العاصمة طوكيو.

Geez Louise... there was another demo today protesting Princess Mako and Kei Komuro's wedding.

What is the point? They aren't going to cancel their wedding because these people protest. All this does is torture poor Mako-sama. She must be counting the dayshttps://t.co/tUeQGu80Fw — Rochelle Kopp / Japan Intercultural Consulting (@JapanIntercult) October 17, 2021

ويعود سبب رفض المحافظين لهذا الزواج لسببين، الأول يتعلق بإحباط والد ماكو، وأسفه لقرارها على الرغم من أنه لم يظهر ذلك، ويعود السبب الثاني لفضيحة غريبة تتعلق بأسرة العريس، فبحسب الشائعات فإن والدته اقترضت مالا من رجل كان سيتزوجها ولم ترجع هذه الأموال، وهو ما ظهر في ملصقات حملها المتظاهرون خلال خروجهم في الشارع.

أثارت الخطبة التي استمرت ثلاث سنوات بين الأميرة ماكو وكومورو جدلا وصل إلى الوصف بالفضيحة، وهو ما بدأ عندما ذكرت صحيفة أن كومورو متورط في فضيحة مالية.