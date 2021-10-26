وكالة: الرئيس الصيني لن يحضر قمة مجموعة الـ20 في روما

قالت تقارير إعلامية إن الرئيس الصيني شي جين بينغ لن يحضر قمة مجموعة الـ20 المقررة في روما الأسبوع المقبل.

وحسبما نقلت "رويترز" عن مصدر وصفته بالمطلع، قال: "الرئيس الصيني شي جين بينغ لن يحضر بنفسه قمة أكبر 20 دولة صناعية وناشئة في روما".

وأكد المصدر أن بينغ سيفوض وزير خارجيته لتمثيله في اجتماع مجموعة العشرين المقرر يومي السبت والأحد المقبلين.

ولفت إلى أن بينغ سيقوم بالتواصل مع القمة من خلال التقنيات الحديثة، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفضل أيضا عدم الحضور، حسب تعبيره.

ونوه المصدر كذلك بأن الرئيس الصيني لن يشارك كذلك في في قمة المناخ العالمية التي تبدأ يوم الأحد في غلاسكو، وسيمثله نائب وزير البيئة تشاو ينغمين ومسؤول المناخ شيه تشن هوا.

يشار إلى أن قمة مجموعة العشرين القادمة هي رقم 26، وتعقد في العاصمة الإيطالية روما للمرة الأولى، فيما تنعقد القمة التي تليها في نيوديلهي بالهند.

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