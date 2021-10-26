التلفزيون الإيراني: تعطل محطات الوقود في البلاد بسبب هجوم سيبراني ونقترب من حل المشكة

أكد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن تعطل محطات الوقود في أنحاء البلاد جاء بسبب هجوم سيبراني، موضحا أن السلطات اقتربت من إنهاء الخلل والسماح للمواطنين بالتزود بالوقود.

القاهرة- سبوتنيك. ونقل تلفزيون "العالم" الرسمي، عن مصدر وصفه بالمطلع، قوله: "ما حصل في محطات الوقود كان بسبب هجوم سيبراني".

وكشف التلفزيون الرسمي في وقت سابق أن محطات الوقود في إيران تعطلت "بسبب خلل تقني في بطاقات التعبئة"، موضحا في وقت لاحق أن "الخلل يشرف على نهايته وبإمكان المواطنين التوجه إلى المحطات للتزود بالوقود".

وتعرضت العام الماضي، موانئ ومحطات طاقة ومنشآت عسكرية ونووية إيرانية لعدة حوادث مشبوهة خلال فصل الصيف، وأكدت السلطات الإيرانية، وقتها، أن أحدها على الأقل مدبر (وهو الانفجار في مركز صناعة أجهزة الطرد المركزي بمنشاة نطنز النووية) دون أن تعلن عن الجهة المسؤولة عن تنفيذه.

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