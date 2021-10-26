صراع النبيذ بين الصين وأستراليا يتصاعد.. ومنظمة التجارة العالمية تدخل على الخط

تصاعدت حدة التوترات التجارية بين الصين وأستراليا بسبب النبيذ، ما استدعى دخول منظمة التجارة العالمية على خط الأزمة.

وحسب تصريحات مصدر تجاري لرويترز فإن منظمة التجارة العالمية وافقت اليوم الثلاثاء على تشكيل لجنة لفحص فرض الصين للرسوم الجمركية على النبيذ الأسترالي المستورد.

وقال المصدر إن هيئة تسوية المنازعات، وافقت على الطلب الأسترالي الثاني بعد أن منعت الصين محاولتها الأولى في سبتمبر/ أيلول، الماضي.

وكانت التوترات التجارية قد تصاعدت بين أستراليا وأكبر شريك تجاري لها في الأشهر الأخيرة، ما دفع واشنطن للتعبير عن دعمها لكانبيرا.

وفرضت الصين تعريفات جمركية على النبيذ والشعير الأسترالي وقيدت وارداتها من لحوم البقر والفحم والعنب.

وفيما قال المصدر إن مندوب أستراليا عبر عن خيبة أمله لأن الصين لم تتخذ خطوات ملموسة للرد على مخاوفها، أكد مندوب الصين أن بلاده تأسف لأن أستراليا قررت زيادة طلب اللجنة فيما يتعلق بالنزاع.

وأوضح أن الصين ستدافع بقوة عن إجراءاتها المشروعة في الإجراءات التالية، وهي واثقة من أن إجراءاتها المطعون فيها تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصلة.

يشار إلى أن مثل هذه النزاعات يتم تداولها في لجان منظمة التجارة العالمية عادة لمدة ستة أشهر، قبل إعداد قرارها، ويمكن بعد ذلك الاستئناف على النتيجة.

** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك