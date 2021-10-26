تعطل محطات وقود في إيران نتيجة لهجوم إلكتروني

أفادت وسائل إعلام رسمية أن هجوما إلكترونيا عطل، اليوم الثلاثاء، بيع البنزين المدعوم بشدة في إيران مما تسبب في طوابير طويلة في محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد.

بث موقع التلفزيون الحكومي الإيراني صورا لطوابير طويلة من السيارات المنتظرة في محطات الوقود في طهران، بحسب وكالة رويترز.

ولم يوضح التلفزيون الحكومي في البداية سبب العطل، لكنه أفاد بأن مسؤولي وزارة النفط عقدوا "اجتماعا طارئا" لحل المشكلة الفنية.

وفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء شبه الرسمية ISNA، عندما حاول الناس التزود بالوقود ببطاقة صادرة عن الحكومة ظهرت رسالة على الشاشة مع تسمية توضيحية تقول "هجوم إلكتروني 64411".

ويعود هذا الرقم إلى خط ساخن في مكتب المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، يتعامل مع أسئلة حول الشريعة الإسلامية، بحسب الوكالة.

لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، على الرغم من أنه يحمل أوجه تشابه مع ما حدث قبل أشهر أخرى.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مسؤول لم يذكر اسمه في مجلس الأمن القومي في البلاد اعترافه بالهجوم الإلكتروني، بعد ساعات من بث صورا لطوابير طويلة من السيارات تنتظر أمام محطات الوقود في طهران.

يعكس استخدام الرقم "64411" هجوما في يوليو/تموز استهدف شبكة السكك الحديدية الإيرانية والذي شهد أيضا عرض الرقم.

عزت شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية Check Point لاحقا هجوم القطار إلى مجموعة من المتسللين أطلقوا على أنفسهم اسم إندرا، على اسم إله الحرب الهندوسي.