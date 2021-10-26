لوكاشينكو بشأن نقل الدبابات إلى حدود بيلاروسيا مع بولندا: أخشى ألا تنطلق الحرب

قررت السلطات البولندية نشر وحدات من لواء سلاح الفرسان المدرع العاشر، مسلحة بدبابات "ليوبارد"، في المنطقة المجاورة مباشرة للحدود البيلاروسية.

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بحسب ما نقلته وكالة "بيتا" الحكومية: إن دبابات "ليوبارد ألقيت على حدود بيلاروسيا بالفعل".

صرح ألكسندر لوكاشينكو ملتفتا إلى مساعده في منطقة غرودنو، الذي كان يرأس سابقًا وزارة الشؤون الداخلية، يوري كاراييف: "أنت، يوري، انظر هنا، أنت جنرال، ترى جيدًا، ها أنت في الغرب أكثر من أي شخص آخر، وترى ما كان يحدث وما يريدونه منا. بالأمس ألقيت ليوبارد بالفعل حدودنا".

وأضاف: "أخبرني في الوقت المناسب. الأوغاد المتطرفون. أخشى أنهم لن يطلقوا العنان للحرب هنا".

من جانبه صرح وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلازجاك، عبر تغريدة على حسابه الشخصي في 22 من أكتوبر الجاري، بأن "800 جندي من مناطق لوبلين ومازوفيا وبودلاسي، بدؤوا، تمرينًا يهدف إلى تعزيز الصمود والقدرة على مواجهة أزمة الهجرة التي تسببها بيلاروسيا".

800 żołnierzy @terytorialsi z Lubelszczyzny, Mazowsza i Podlasia rozpoczęło ćwiczenie #OSŁONA21, którego celem jest budowanie odporności społeczeństwa na działania hybrydowe. #WojskoPolskie wzmacnia zdolności do przeciwdziałania wywołanemu przez Białoruś kryzysowi migracyjnemu. pic.twitter.com/o2nwfqElKg — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 22, 2021

الجدير ذكره، أن ألكسندر لوكاشينكو أمر، في أغسطس 2020، بنقل لواء كامل من فيتيبسك إلى غرودنو.