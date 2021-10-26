السلطات الصينية تعزل مدينة يبلغ عدد سكانها 4 ملايين.. والسبب كورونا

عزلت السلطات الصينية مدينة لانتشو، والتي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين، بسبب تفشي وباء كورونا فيها.

ووفقا لبيان للإدارة المحلية في المدينة نشره موقع "ويو نيوز"، فقد تم وضع "لانتشو" التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة في شمال غرب الصين قيد الإغلاق اليوم الثلاثاء، في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا محليًا، حيث أمرت السلطات الناس بعدم مغادرة منازلهم إلا في حالات الطوارئ.

وقال البيان: "الإدارة المغلقة ستنفذ في جميع أنواع المجتمعات السكنية"، مؤكدا أن المدينة سجلت 29 مرضًا منزليًا جديدًا.

ووقف مسؤولون يرتدون بدلات المواد الخطرة على أبواب كل مجمع سكني، وأقيمت حواجز معدنية حول محيط المنطقة.

وأوضح البيان أنه سيتم رفض دخول الأشخاص الذين زاروا المناطق المصابة بعدوى فيروس كورونا المحلية في الأيام الـ 14 الأخيرة، وبالمثل، فإن المتنزهات والمرافق الداخلية الأخرى مقيدة بنسبة إشغال تبلغ 75%.

يشار إلى أن العاصمة الصينية كانت قد زادت قيود الدخول يوم الأحد، مما أجبر الزوار من المناطق التي تم اكتشاف حالات مؤكدة فيها على تقديم اختبار فيروس كورونا سلبي والخضوع للمراقبة الصحية لمدة 14 يومًا.

يأتي ذلك بينما تستعد بكين لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في فبراير/ شباط القادم.

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