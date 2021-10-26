دار مزادات تعرض "أهم قطعة في تاريخ هواة الطوابع" بسعر يفوق 8 ملايين دولار

قالت دار سوذبيز للمزادات، اليوم الثلاثاء، إن نموذجا لأول طابع بريدي في العالم وهو بيني بلاك سيُعرض في مزاد بسعر يقدر بنحو 8.25 مليون دولار.

ووفقا لبيان للدار نشرته رويترز، فإن تاريخ هذه القطعة يعود إلى عام 1840، وهي "أقدم مثال مؤرخ بشكل موثوق لأول طابع بريدي"، وأكدت الدار أنها ستعرضها في بيع "الكنوز" في 7 ديسمبر.

ويظهر على القطعة ختم لاصق يبرز ملامح الملكة فيكتوريا، مرفق بوثيقة مؤرخة في الـ10 من أبريل/ نيسان لعام 1840، وهو من أرشيف مصلح الخدمات البريدية البريطاني.

وقال هنري هاوس، رئيس قسم مبيعات الخزانة في دار سوذبي، في البيان: "هذا هو أول طابع في التاريخ، ورائد جميع الطوابع، وهو بشكل لا لبس فيه أهم قطعة في تاريخ هواة جمع الطوابع".

وأكد أنه على الرغم من وجود العديد من الطوابع المهمة للغاية في كل من المجموعات العامة والخاصة حول العالم، إلا أن هذا هو الطابع الذي بدأ به نظام البريد كما نعرفه.

والطابع هو الأول من نوعه الذي يُعرض في مزاد، بحسب "سوذبيز" التي أعطته سعرًا يتراوح بين 4 و 6 ملايين جنيه استرليني وهو ما يتراوح بين 5.50 و 8.25 مليون دولار.

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