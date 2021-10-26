بلينكين يحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعم مشاركة تايوان

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم الثلاثاء جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم مشاركة تايوان في نظام الأمم المتحدة.

وحسب بيان صادر عنه قال بلينكن: "استبعاد تايوان من منتديات الأمم المتحدة "يقوض العمل المهم للمنظمة الدولية"، مؤكدا أنها "ستستفيد بشكل كبير من مساهماتها"، وفقا لرويترز.

ولفت بلينكن إلى أن تايوان شاركت بقوة في بعض وكالات الأمم المتحدة المتخصصة خلال الغالبية العظمى من السنوات الخمسين الماضية، معتبرا ذلك دليلا على القيمة التي يوليها المجتمع الدولي لمساهمات تايوان.

واستدرك وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "ولكن في الآونة الأخيرة ، لم يُسمح لتايوان بالمساهمة في جهود الأمم المتحدة"

وقال "هذا هو السبب في أننا نشجع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الانضمام إلينا في دعم مشاركة تايوان القوية والهادفة في جميع أنحاء نظام الأمم المتحدة وفي المجتمع الدولي".

وتواجه الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الدعوة الضغوط المستمرة من الصين لمنع وصول الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي إلى المنظمات الدولية.

وتقول الصين إن تايوان هي إحدى مقاطعاتها ومن ثم فإن لها الحق الوحيد في تمثيل تايوان دوليًا.

وفيما كثفت الصين ضغوطها السياسية والعسكرية لإجبار تايوان على قبول السيادة الصينية، فقد صرحت بأنها "قلقة للغاية" بشأن دعوة الولايات المتحدة لتايوان في المنظمات العالمية، مؤكدة أن جهود تايوان لتوسيع مشاركتها ستفشل.

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