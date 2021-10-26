شبكة ترامب الاجتماعية "تروث" تعود بقوة من خلال شركة جديدة وبـ75 مليون مشترك

أعلنت شركة جديدة عن استضافتها الشبكة الاجتماعية للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، "تروث سوشيال"، وذلك بعد تعرضها للاختراق مؤخرا قبل انطلاقها رسميا.

وأكد المدير التنفيذي لشركة البنية التحتية للإنترنت "رايت فورج"، مارتن أفيلا، في تصريحات لموقع "أكسيوس" أنه سيقدم منصة يكون فيها المحتوى القانوني "آمنا من الرقابة" و"مصمما لحرية التعبير والصحافة الحرة"، بحسب تعبيره.

وتوفر شركة "رايت فورج" خدمات عديدة، مثل استضافة الويب وإدارة شبكة من الخوادم.

وأشار مارتن أفيلا لموقع "أكسيوس" أن شركته تتولى وضع الأساس لشبكة دونالد ترامب الاجتماعية "تروث سوشيال"، استعدادا لاستقبال أكثر من 75 مليون مشترك، كما أنه سيكون لديها خوادم في كل مكان.

وسيتم إنشاء شبكة "تروث سوشيال" من خلال شركة جديدة تم تشكيلها واندماج مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا وشركة استحواذ خاصة هي "ديجيتال وورلد أكويسيشن كورب".

ويسعى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من خلال شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال" للوقوف في وجه مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى، مثل "فيسبوك" و"تويتر" اللذان منعاه من استخدام حساباته عبر منصاتهما.