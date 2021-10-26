ريابكوف يبحث مع دبلوماسي إسرائيلي منع انتشار الأسلحة النووية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، مع نائب مدير الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية الإسرائيلي، يهوشوا زرقا، مسائل الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والأمن الإقليمي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية:

"التقى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر، مع نائب مدير الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية الإسرائيلية، يهوشوا زرقا، وتبادل معه الآراء بشأن عدد من المسائل في مجال الحد من التسلح. وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ، وكذلك الأمن الإقليمي"؛ مشيراً إلى أن الطرفين أكدا اهتمامهما بمواصلة الحوار حول هذا الموضوع".

يذكر أن معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية أٌبرمت في عام 1968 برعاية الأمم المتحدة، ونصت في مادتها العاشرة، على عقد مؤتمر بعد مرور 25 عامًا على دخولها حيز النفاذ، لاتخاذ قرار إما باستمرار نفاذ المعاهدة إلى أجل غير مسمى أو بتمديدها لفترة أو فترات محددة جديدة.

وبناء على ذلك، اجتمعت الدول الأطراف في المعاهدة في مؤتمر لاستعراض سير تنفيذ المعاهدة وتمديدها في أيار/مايو 1995، ووافقت من دون تصويت على تمديد المعاهدة إلى أجَلٍ غير مسمى، وقررت أن يستمر عقدُ المؤتمرات لاستعراض سير تنفيذها كل خمس سنوات.