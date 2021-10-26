الجيش الأوكراني يعلن استخدام الطائرة المسيرة "بيرقدار" للمرة الأولى

أعلنت الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، استخدام قواتها لطائرة "بيرقدار" الهجومية المسيرة لأول مرة في دونباس، مشيرة إلى أنها دمرت مدفعا باستخدام قنبلة موجهة.

كييف - سبوتنيك. وقال الجيش الأوكراني في بيان إنه تم لأول مرة استخدم طائرة الاستطلاع الهجومية المسيرة "بيرقدار"، بأمر من القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف البيان أن مواقع الجيش في دونباس تعرضت لقصف، مما أسفر عن مقتل أحد الجنود وإصابة آخر.

وأشار البيان إلى أن الجانب الأوكراني طالب عن طريق بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بوقف إطلاق النار، إلا أن ذلك لم يحدث.

وأفاد بأن قيادة الجيش اتخذت قرارا باستخدام الطائرة المسيرة بيرقدار، التي لم تتجاوز خط الاشتباك، وقامت بتدمير أحد المدافع باستخدام قنبلة موجهة.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من عام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير من نفس العام.

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة فقد تجاوز عدد ضحايا هذا النزاع الـ 13 ألف مدني.

وتعد درونز "بيرقدار" إحدى الطائرات المسيرة، التي تنتجها تركيا لقواتها المسلحة ويتم تصديرها لدول أخرى.

ويصل طول درونز "بيرقدار" إلى 6 أمتار ونصف المتر، والمسافة بين طرفي الجناحين 12 مترا، بينما يصل وزنها عند الإقلاع إلى 630 كغ، وتصل سرعتها إلى 70 عقدة (129 كم/ الساعة)، وتتجاوز حمولتها 55 كغ.

كما يصل مدى الطائرة إلى 150 كيلومترا ويمكنها البقاء لمدة 20 ساعة في الجو.

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