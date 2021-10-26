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    جامعة القاهرة في مصر

    أفضل جامعات العالم... السعودية بين أفضل 100 ومصر تتشارك الهيمنة الأفريقية

    © AP Photo / Hassan Ammar
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    صدر تقرير "يو إس نيوز آند ورلد ريبورت" السنوي الثامن، لأفضل الجامعات على مستوى العالم، اليوم الثلاثاء، حيث هيمنت المؤسسات التعليمية الأمريكية على صدارة التصنيف كالمعتاد.

    ويقيم التصنيف لهذا العام، 1750 مؤسسة من أكثر من 90 دولة، ويقيس أفضليتها وفقا لـ13 مقياسا مختلفا. وقال روبرت مورس، كبير استراتيجيي البيانات في "يو إس نيوز" في التقرير: "تبرز هذه التصنيفات عن تصنيفاتنا التعليمية الأخرى نظرا لتركيزها على البحث الأكاديمي".

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    وأضاف موضحا: "تتميز أفضل الجامعات العالمية بترتيب شامل لأكثر من 1700 جامعة، بالإضافة إلى تصنيفات المواد لـ255 جامعة إضافية، ما يوفر مزيدا من المعلومات للطلاب المحتملين المهتمين بالجامعات التي يكون البحث فيها أولوية قصوى".

    ووفقا لموقع "يو إس نيوز" فإن معايير التقييم التي تشكل مؤشرها لتقييم الجامعات، شملت؛ سمعة البحث العلمي على المستوى العالمي، وسمعته إقليميا، والإصدارات المطبوعة، والكتب، والمؤتمرات، وتأثير الاقتباس المعياري، وإجمالي عدد مرات الاستشهاد بها كمصدر، والتعاون الدولي، والمساهمة في أفضل الأوراق البحثية المستشهد بها.

    ورغم الهيمنة الأمريكية- البريطانية الواضحة، يسلط الترتيب الضوء على أفضل الجامعات في جميع أنحاء العالم، حيث حصلت جامعة كيب تاون على لقب أفضل مؤسسة تعليمية في أفريقيا، وحصلت جامعة تسينغهوا في بكين على جائزة أفضل مؤسسة في آسيا، وحصلت جامعة ملبورن على لقب أفضل مؤسسة في أستراليا، وحصلت جامعة ساو باولو على لقب أفضل مؤسسة في أمريكا اللاتينية.

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    وفيما يلي ترتيب أفضل 10 جامعات عالمية بشكل عام لعام 2022 وفقا للتقرير، وعدد النقاط الذي أحرزته على مؤشر التقييم (كلما ارتفع التقدير مقتربا من 100 نقطة يعني أن الجامعة تبلي بشكل جيد):

    1. جامعة هارفارد 100 نقطة

    2. معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 97.5 نقطة

    3. جامعة ستانفورد 95.6 نقطة

    4. جامعة كاليفورنيا، بيركلي 89.4 نقطة

    5. جامعة أكسفورد 87.1 نقطة

    6. جامعة كولومبيا 86.7 نقطة

    7. جامعة واشنطن 86.5 نقطة

    8. جامعة كامبريدج 86.1 نقطة

    9. معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 85.5 نقطة

    9. جامعة جونز هوبكنز 85.5 نقطة

    وعلى المستوى العربي، كانت جامعة الملك عبد العزيز السعودية الأفضل، حيث حلت في المرتبة 44 عالميا برصيد 76.3 نقطة، يليها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا السعودية أيضا، والتي جاءت في المرتبة 97 عالميا برصيد 70.9 نقطة.

    في مصر التي واجهت منافسة قوية من جامعات جنوب أفريقيا على مستوى القارة، كانت جامعة القاهرة خامس أفضل مؤسسة تعليمية في قارة أفريقيا، برصيد نقاط 55.8 وضعها في المرتبة 392 عالميا، تليها جامعة المنصورة في المرتبة التاسعة أفريقيا و477 عالميا برصيد 53.1 نقطة.

     فيما جاءت جامعة عين شمس في المرتبة الثالثة عشر أفريقيا و619 عالميا، وحلت جامعة الإسكندرية في المرتبة السابعة عشر أفريقيا و738 عالميا، وجاءت جامعة أسيوط في المركز الحادي والعشرين أفريقيا و804 عالميا.

    وحلت جامعة الزقايق في المركز 24 أفريقيا و884 عالميا، تليها مباشرة جامعة الفيوم في المرتبة 25 أفريقيا و886 عالميا، وكفر الشيخ في المركز 27 أفريقيا و914 عالميا، ثم جامعة السويس في نفس المركز مكررا.

    وسيطرت الجامعات المصرية على 9 مراكز من بين أفضل 30 جامعة في أفريقيا، مقابل 11 جامعة من جنوب أفريقيا، ليتشارك البلدان في الهيمنة على قائمة الأفضل على مستوى القارة السمراء.

    طالع أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك

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