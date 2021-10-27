إيران تعلن رفضها القاطع لتصريحات الإمارات والبحرين في الأمم المتحدة

وأكد المبعوث الإيراني لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة، على "موقف إيران المستديم والمبدئي المتمثل في عدم اعترافها بهذا الخلاف مع الإمارات"، مؤكدا أن الجزر الإيرانية الثلاث، جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وقال إن "المزاعم الإماراتية لا أساس لها وتشكل تدخلا في الشؤون الإيرانية وانتهاكا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة"، منوها إلى أن هذا الموضوع خارج عن القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماع اللجنة الأممية الرابعة.

وأكد أن المبعوث الإماراتي يعمد إلى استغلال جدول الأعمال من أجل تمرير أجندات سياسية ضيقة في منطقة الخليج، مطالبا الإمارات بأن تلتزم بمعايير حسن الجوار وتحترم القانون الدولي.

وختم المبعوث الإيراني تصريحاته بالتأكيد على "استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواصلة الحوار الثنائي مع الإمارات لإزالة أي سوء فهم في هذا الخصوص".

وكان مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، رد على دعوة الإمارات لطهران بـ"إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى". وقال مجيد تخت روانجي، إن "ادعاءات الإمارات حول الجزر الإيرانية الثلاث لا أساس لها من الصحة"، واصفا هذه القضية بأنها ناجمة عن "سوء فهم".

وأضاف أن "إيران تكرر موقفها الثابت حيال هذه القضية وتؤكد أنها لا تعترف أصلا بوجود هكذا قضية خلافية بين البلدين وأن الجزر جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية"، مؤكدا استعداد إيران لإجراء محادثات ثنائية مع الإمارات بهدف إزالة أي سوء تفاهم قد يحدث من جانبها بشأن هذه الجزر.

وكان وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، خليفة شاهين المرر، طالب بوقف التدخلات الخارجية في الشأن العربي، داعيا إيران لحل النزاع على الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، سلميا عبر المفاوضات المباشرة.

وقال المرر، في كلمة أمام اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "جهودنا الرامية لحل الصراع في المنطقة العربية لن تنجح دون وقف التدخلات الخارجية في الشأن العربي خاصة في سوريا واليمن وليبيا والعراق". وأضاف: "هذه التدخلات قوّضت استقرار المنطقة والعالم ونعول على موقف دولي واضح يرفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي".

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