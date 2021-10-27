"حصن مرسيدس"... تعرف على سيارة مستشار ألمانيا الجديد... صور

سوف يستخدم المستشار الجديد لألمانيا سيارة محصنة يمكن قيادتها بشكل جيد حتى مع وجود إطار مثقوب أو هجوم بأسلحة كيماوية، وستكون من إنتاج "مرسيدس".

السيارة الأكثر أمانا للساسة ورجال الأعمال تم إطلاقها في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، حيث قدمت "مرسيدس" أحدث سياراتها المدرعة "S680 Guard".

ولا تبدو "السيارة الحارس" فاخرة فحسب، بل هي أيضا إحدى أقوى سيارات سيدان التي صنعتها مرسيدس على الإطلاق.

هذا هو المستشار الألماني القادم

ووصلت سيارته Mercedes S680 Guard فيها كل وسائل الحماية والأمان

والتي يمكن لأي أحد أن يشتريها

ستصنع #مرسيدس منها 400 قطعة سنويا

وسعرها 547.400 يورو

شاركونا صور رؤساء وملوك يركبون المرسيدس ؟؟#ألمانياوالعالم pic.twitter.com/udjmI6XO5y — MadeInGermany صنع في المانيا (@MadeInGermany_A) October 25, 2021

وقال أندرياس تسيغان، رئيس قسم التطوير في شركة مرسيدس: "بصفتنا المصنع الأول والوحيد، مع فئة الحماية "VPAM VR10"، فإننا نلبي أعلى المعايير المعتمدة للمركبات المدنية. ما يتجاوز هذه السيارة هو التكنولوجيا العسكرية فقط".

مواصفات السيارة

يعمل محرك السيارة على 12 أسطوانة وبقوة 680 حصانا، لتصل سرعتها الى 190 كيلومترفي الساعة فقط، بسبب وزنها الثقيل.

وبحسب ما صرح تسيغان، فإن السيارة لم تصمم للهروب وإنما البقاء داخلها على قيد الحياة أول 30 ثانية من حصول وضع مهدد، بالإضافة إلى بقاء السيارة بصورة متحركة، بعيدا عن الخطر. بعد ذلك تقوم الشرطة وقوات الحماية الخاصة بتأمين الأشخاص في السيارة.

2021 Mercedes-Benz S680 GUARD 4MATIC 6.0-L 612 HP V12 twin-turbo 830 Nm 450 kW VR10 levels of protection. Rate it 1-10! pic.twitter.com/9UYZ6P9aIR — Mercedes-Benz Maybach Fans (@mbmaybachfans) July 30, 2021

ونقل موقع مجلة "دير شبيغل" عن تسيغان قوله إن السيارة نجحت في اختبارات ضد 300 رصاصة ومتفجرات بلاستيكية وزنها 12.5 كيلوغراما، وذلك للحصول على أعلى تقييم معتمد للسيارات المصفحة من قبل الهيئة المختصة بذلك في ألمانيا.

بالنسبة إلى "دايملر" الشركة الأم لمرسيدس، فإن سيارة "الحارس" تملك تقاليد قديمة في الشركة، إذ صنعت الشركة أول سياراتها المحصنة قبل أكثر من 90 عاما وصممت خصيصا لإمبراطور اليابان. ومنذ ذلك الحين تم تزويد نحو مئة منزل ملكي وحكومات ومقار شركات وكنائس بسيارات من هذا النوع، كما نقل موقع مجلة "دير شبيغل" عن تسيغان.

ويصل سعر السيارة إلى 550 ألف يورو، وهو مبلغ أكبر بكثير من سعر "سيدان" من فئة "أس" من مرسيدس والتي يبدأ سعرها من 100 ألف يورو، بحسب ما نشر موقع "دوتشيه فيله".