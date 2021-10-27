أردوغان: سأبحث مع بايدن مسألة استعادة المبلغ الذي دفعناه لشراء مقاتلات إف-35

وحسب وكالة "الأناضول"، أضاف أردوغان في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء، أنه سيلتقي بايدن في غلاسكو باسكتلندا على هامش "قمة المناخ" وأن ملف مقاتلات "إف-35" سيكون البند الأهم في المحادثات.
#عاجل | الرئيس #أردوغان يعلن أنه سيلتقي #بايدن في غلاسكو على هامش "قمة المناخ" وأن ملف طائرات "إف-35" سيكون البند الأهم في المحادثات— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 27, 2021
وتابع "المعلومات التي وصلتنا تفيد بأن واشنطن تخطط لتزويدنا بمقاتلات إف-16 بدلا من المبلغ الذي دفعناه لشراء مقاتلات إف-35 وسنعلم من بايدن ما إذا كان هذا صحيحا".
يذكر أن أمريكا قررت استبعاد تركيا من برنامج طائرات إف-35، في 2019 إثر حصول تركيا على منظومة الصواريخ الروسية "إس-400"، في صفقة اعترضت عليها واشنطن وقالت إنها تمثل تهديدا لمقاتلاتها الشبحية.
وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن هذه الصفقة مقابل تزويدها بمنظومات باتريوت الأمريكية، مهددة بإلغاء بيع أحدث مقاتلات "إف-35 " لها، بالإضافة إلى فرض عقوبات.
إلا أن أنقرة رفضت تقديم تنازلات والتخلي عن صفقة الصواريخ الروسية، وواصلت المفاوضات بشأن دفعة إضافية من "إس-400".
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