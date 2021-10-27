أردوغان: سأبحث مع بايدن مسألة استعادة المبلغ الذي دفعناه لشراء مقاتلات إف-35

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيبحث مع نظيره الأمريكي جو بايدن ملف مقاتلات "إف-35" التي ترفض واشنطن تسليمها لأنقرة، وخطة استعادة الأموال الذي دفعتها تركيا مسبقا للحصول عليها، والمقدرة بحوالي 1.4 مليار دولار.

وحسب وكالة "الأناضول"، أضاف أردوغان في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء، أنه سيلتقي بايدن في غلاسكو باسكتلندا على هامش "قمة المناخ" وأن ملف مقاتلات "إف-35" سيكون البند الأهم في المحادثات.

#عاجل | الرئيس #أردوغان يعلن أنه سيلتقي #بايدن في غلاسكو على هامش "قمة المناخ" وأن ملف طائرات "إف-35" سيكون البند الأهم في المحادثات — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 27, 2021

وتابع "المعلومات التي وصلتنا تفيد بأن واشنطن تخطط لتزويدنا بمقاتلات إف-16 بدلا من المبلغ الذي دفعناه لشراء مقاتلات إف-35 وسنعلم من بايدن ما إذا كان هذا صحيحا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية اقترحت على بلاده شراء مقاتلات من طراز "إف-16" مقابل نفس المبلغ الذي دفعته لشراء مقاتلات من طراز "إف-35".

يذكر أن أمريكا قررت استبعاد تركيا من برنامج طائرات إف-35، في 2019 إثر حصول تركيا على منظومة الصواريخ الروسية "إس-400"، في صفقة اعترضت عليها واشنطن وقالت إنها تمثل تهديدا لمقاتلاتها الشبحية.

وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن هذه الصفقة مقابل تزويدها بمنظومات باتريوت الأمريكية، مهددة بإلغاء بيع أحدث مقاتلات "إف-35 " لها، بالإضافة إلى فرض عقوبات.

إلا أن أنقرة رفضت تقديم تنازلات والتخلي عن صفقة الصواريخ الروسية، وواصلت المفاوضات بشأن دفعة إضافية من "إس-400".

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