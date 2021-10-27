الرئيس الكوري الجنوبي السابق يعتذر في وصيته عن مذبحة غوانغجو عام 1980

طلب الرئيس الكوري الجنوبي السابق، رو داي وو، الذي توفي يوم أمس عن عمر يناهز 88 عامًا، في وصيته، التي أفصح عنها اليوم الأربعاء، العفو من ضحايا عملية القمع الوحشية للانتفاضة في مدينة غوانغجو عام 1980. هذا ما أفادت به اليوم وكالة أنباء "ريونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن رو جاي هونغ ، نجل الزعيم السابق للبلاد.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن رو جاي هونغ، نجل الزعيم السابق: "كان يعتقد أنه يتحمل مسؤولية غير محدودة عما تمكن من تحقيقه ليعود بالخير على بلاده وكذلك عن الذي لم يتمكن من تحقيقه، لأنه كان قد فكر في مصير الدولة وشعر بمسؤوليته".

وقال نجل رو داي وو: "لقد أراد أن يغفر له على أخطائه وتحمله المسؤولية، على وجه الخصوص، ما يتعلق بالأحداث المفجعة وضحايا 18 مايو (1980 في غوانغجو) والأحداث اللاحقة خلال فترة رئاسته".

يذكر أن رو داي وو، كان رئيسا لكوريا الجنوبية في الفترة بين أعوام 1988 و1993، وهو صعد إلى قمة السلطة، بعد أن ساعد سلفه، الدكتاتور جونغ دو هوان، على تنفيذ انقلاب عسكري في البلاد في عام 1979. وذلك، كما أكدت وكالة "يونهاب"، باعتباره "الشخص الثاني" في الطغمة العسكرية الحاكمة في البلاد.

هذا وخلال انتفاضة القوى المؤيدة للديمقراطية في غوانغجو، قامت السلطات العسكرية باستخدام الجيش للقضاء على المحتجين، ما أسفر، وفقا للبيانات الرسمية فقط، عن مقتل 200 شخص وإصابة 1800 آخرين.

وفي عام 1996، أدين رو داي وو، وجونغ دو هوان، بتهم تتعلق بالفساد وبدورهما في قمع انتفاضة عام 1980. وبعد قضاء عام واحد في السجن، صدر قرار بالعفو في حق رو داي وو الذي قام بعد إطلاق سراحه بدفع غرامة مالية كبيرة.