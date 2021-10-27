الحرس الثوري الإيراني: العدو بلغ مرحلة العجز وغروب قوى الاستكبار اقترب

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن أمريكا وحلفاءها يقتربون من نهايتهم، مرجعا ذلك إلى تعاظم قدرات بلاده عسكريا في البر والجو والبحر.

وأكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، خلال كلمة له اليوم الأربعاء، أن "قوى الاستكبار بزعامة أمريكا تقترب الآن من نهايتها".

وقال سلامي إن "قدرات إيران تعاظمت في البر والجو والبحر وفرضت التراجع على الاستكبار"، معتبرا أن "العدو بلغ مرحلة العجز"، حسب "وكالة فارس" الإيرانية.

أضاف أن "غروب عمر قوى الاستكبار خاصة أمريكا قد اقترب"، مشيرا إلى أن "سيد المقاومة قال إن سفن وقودنا هي أرضنا وسنستهدف من يتعرض لها".

وختم سلامي بالقول إن إيران "تقف أمام العدو منتصرة سواء لحق بها الضرر أم لم تتضرر"، مؤكدا على "ضرورة تربية الشباب لضمان الانتصار في جميع الساحات".

وأمس الأول أكد روبرت مالي كبير، مبعوثي الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إيران، أن جهود إحياء الاتفاق النووي تمر "بمرحلة حرجة".

وقال خلال مؤتمر صحفي: "جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني تمر الآن بمرحلة حرجة"، مؤكدا أن "أسباب طهران لعدم استئناف المحادثات آخذة في النفاد".

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