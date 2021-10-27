إعلام: بلينكن يبلغ غانتس أن معدل البناء في المستوطنات "غير مقبول"

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثة هاتفية وصفت بـ "المتوترة" مع وزير الدفاع بني غانتس، احتج خلالها على قرار الموافقة على تخطيط وبناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، وفق موقع عبري.

جاء ذلك وفق ما نقله موقع "واللا" عن ثلاثة مصادر إسرائيلية مطّلعة، اليوم الأربعاء.

وكانت المحادثة بين بلينكن وغانتس هي أعلى مستوى نقلت فيه إدارة بايدن إلى حكومة إسرائيل استياءها من قرار تشجيع البناء الجديد في المستوطنات، وذلك بعد رسائل تم تبادلها على قنوات أكثر هدوءا على مستويات أدنى وكذلك رسائل عامة من متحدث باسم وزارة الخارجية في واشنطن.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اجتمع المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية اليوم للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام ووافق على تعزيز التخطيط والبناء في سلسلة طويلة من المستوطنات في الضفة الغربية.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تُمنح فيها هذه الموافقة منذ دخول الرئيس بايدن البيت الأبيض، في يناير/كانون الثاني الماضي.

وإجمالا، صادقت إسرائيل على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة، في الضفة الغربية المحتلة.

والأحد الماضي، أعلنت إسرائيل عن مناقصة لبناء 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، كانت الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو قد صادقت على بنائها خلال السنوات الماضية.

وتضم الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) يقطنها نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي، بحسب بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية.

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