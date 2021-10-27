الكشف عن محطة فضاء جديدة تقوم بمهام متعددة

ونقل موقع "سبيس" عن فريق المشروع أنه من المقرر خروج "محطة الفضاء الدولية" من الخدمة بين عامي 2028- 2030، مما سيوسع من دائرة عملاء "أوربيتال ريف" المستقبليين ليشمل ممثلي الحكومات الوطنية والقطاع الخاص وسائحي الفضاء.

وصرح برنت شيروود، نائب الرئيس الأول لبرامج التطوير المتقدمة لشركة "بلو أوريجين"، أن الشركة ستقوم بخفض التكلفة، وتوفير جميع الخدمات والمرافق اللازمة لتنشيط رحلات الفضاء ، وتابع مؤكدا أن المحطة الفضائية الجديدة ستدور في مدار أرضي منخفض، مما يؤدي إلى اكتشافات ومنتجات جديدة ووسائل ترفيه جديدة بالإضافة إلى وعي عالمي جديد.

وستتعاون الشركات الرائدة في عالم الفضاء لبناء "أوربيتال رييف"، حيث ستوفر شركة "بلو أوريجين" بعض الوحدات بالإضافة إلى صاروخ للرفع الثقيل تقرر انطلاقه في أواخر عام 2022، كما ستكون شركة بوينغ المسؤولة عن عمليات تشغيل وصيانة المحطة، وستقوم الشركة بتوفير وحدات علمية خاصة، كما ستعمل كبسولة "ستارلينر" على توصيل الأفراد والبضائع إلى "أوربيتال رييف"، وستوفر وحدات البيئة المرنة المتكاملة الكبيرة والقابلة للتوسيع في "سييرا سبيس" أماكن المعيشة الأساسية في المحطة الفضائية، كما أن طائرة الفضاء "دريم تشيسر" التابعة للشركة ستكون متاحة أيضا لاحتمال تسليم البضائع والطاقم.

وستزود شركة "ريد وير" المحطة بالطابعات الثلاثية الأبعاد، كما ستوفر عمليات الحمولة ودعم أعمال البحث والتصنيع، كما ستساهم شركة "جينيسوس إنجنيرينغ سوليوشن" بمركبة فضائية لشخص واحد مما سيسمح لزوار المحطة بالسير في الفضاء، بالإضافة إلى أولئك ستقود جامعة ولاية أريزونا اتحاد 14 جامعة لتقوم بتقديم المشورة البحثية والتوعية العامة.

ويأمل المشاركون في المحطة بنجاح المشروع ونموه عن طريق زيادة عدد الوحدات، كما يهدف أعضاء الفريق المشروع أن تتحول المحطة الأمريكية إلى محطة دولية لخدمة العديد من العملاء حول العالم، ومن الجدير بالذكر أن الإعلان عن المحطة الجديدة يأتي بعد أربعة أيام من تصريح لشركات "نانوروكس" و"فويجر سبايس" و "لوكهيد مارتن" عن خططهم لإنشاء محطتهم الخاصة باسم "ستارلاب".