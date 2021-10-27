شرطة الكابيتول تحقق في تهديد بوجود قنبلة بمحيط المبنى

سبوتنيك. تلقت شرطة الكابيتول الأمريكية "تهديدًا محددًا يفيد بوجود قنبلة في مبنى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.

The ramped up USCP presence at the Capitol complex today is definitely visible: pic.twitter.com/qt2zGLgSts — Andrew Solender (@AndrewSolender) October 27, 2021

وقضى رجال الشرطة ساعات في تفتيش مجمّع مباني منطقة الكابيتول، لكن دون جدوى، وبسبب التهديد المحتمل، أغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى مجمع المباني.

وتداولت وسائل إعلام أمريكية عدة صور ومقطع فيديو على تويتر، تظهر وجودًا مكثفًا للشرطة في مجمع الكابيتول.

وفي وقت سابق، تلقى رجل أطول عقوبة مرتبطة بحادث تمرد اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي، في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي، على الرغم من عدم وجوده في أعمال الشغب.

جاء ذلك بعدما حكم قاض فيدرالي على تروي سموكس (58 عاما)، من ولاية تكساس الأمريكية، بالسجن 14 شهرا، بعد أن اعترف بأنه مذنب في إحدى جرائم نقل التهديدات بين الولايات، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.