نجل الملا عمر مؤسس حركة طالبان يظهر علنا للمرة الأولى... فيديو

ظهر الملا محمد يعقوب، نجل مؤسس حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأربعاء، لأول مرة في أحد مستشفيات العاصمة كابول.

ومحمد يعقوب هو وزير الدفاع الجديد في أفغانستان، ونجل زعيم طالبان السابق الملا محمد عمر الذي توفي في عام 2013، ولم تعلن وفاته إلا بعد مرور عامين، ونادرا ما تداولت الأوساط الإعلامية صورا له.

وبعد أكثر من 20 عاما من حرب قادتها حركة طالبان ضد حكومة مدعومة من الولايات المتحدة والغرب، عادت الحركة إلى الحكم منتصف أغسطس/آب الماضي، بعد اجتياحها كامل الأراضي الأفغانية بشكل مفاجئ، بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، ظهر نجل مؤسس طالبان، في مستشفى سردار محمد داوود خان العسكري، حيث ناشد رجال الأعمال إلى العمل على الاستثمار في المستشفيات المحلية للسماح للمواطنين بالعلاج في الداخل دون الحاجة إلى السفر خارج البلاد.

وقال الملا محمد يعقوب في ظهور متلفز: "لننفق بعض الأموال هنا (في المستشفيات)، على أشقائنا رجال الأعمال أن يأتوا إلى هنا لبناء مستشفيات وعيادات، على الأطباء أن يأتوا هنا أيضا".

ظهر وزير الدفاع الشاب الملا محمد يعقوب "نجل أمير المؤمنين الملا محمد عمر رحمه الله" أمام الكاميرا لأول مرة خلال كلمة في مستشفى سردار محمد داود خان، ودعا الأطباء والتجار والمستثمرين للاستثمار في القطاع الصحي حتى يتمكن المرضى من تلقي العلاج في الداخل ولا يضطروا للسفر خارج البلاد. pic.twitter.com/7eEoYOSZfn — بشير أحمد الأفغاني (@bashir_ahmad313) October 27, 2021

ويعاني قطاع الصحة في البلد الذي دمرته الحرب من أوضاع سيئة، ما يدفع آلاف المواطنين إلى البحث عن رحلات علاج في الخارج بما في ذلك في الدول المجاورة.