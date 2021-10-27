سقوط أكثر من 100 حاوية في البحر قبالة كولومبيا البريطانية

أعلن خفر السواحل الكندي، الأربعاء، سقوط أكثر من 100 حاوية من سفينة حاويات كانت محملة بشحنة كيماويات تعدين.

سقوط الحاويات وقع نتيجة اندلاع حريق يوم السبت، على متن سفينة الشحن زيم كينجستون قبالة سواحل كولومبيا البريطانية، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو ضحايا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

Coast guard now believes 106 containers fell from MV Zim Kingston cargo ship https://t.co/tD6F3gtD9k pic.twitter.com/BIRgEUKFxF — Global National (@GlobalNational) October 27, 2021

وقال خفر السواحل الكندي على تويتر "مع السيطرة على الحريق، تمكن طاقم زيم كينجستون من الوصول إلى المساحة المخصصة للحاويات على السفينة. إنهم يعتقدون الآن أن 106 حاويات سقطت وليس 40. عدد الحاويات التي تضم بضائع خطيرة اثنتان دون تغيير".

وسقطت الحاويات التي تضم ألعابا وملابس وقطع غيار سيارات وأخرى صناعية وأثاثا من السفينة وسط أمواج عاتية قرب بورت أنجليس.

Number of Boxes Lost from ZIM Kingston Increases to 106 as Fire Reported Under Control https://t.co/tEiQw5YjfN pic.twitter.com/1pVVb9XwUV — TheEazyCadet (@EazyCadet) October 27, 2021

وأفادت شركة داناوس للشحن التي تشغل السفينة أنه جرى إجلاء 16 من أفراد طاقم السفينة، يوم السبت وبقي خمسة حيث انضم إليهم أفراد من هيئة إنقاذ وإطفاء لإخماد الحريق.

يمكنك متابعة المزيد عن أخبار العالم الآن من سبوتنيك