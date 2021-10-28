رئيسة تايوان تقر بوجود قوات أمريكية على الجزيرة

أقرت رئيسة تايوان، تساي إينغ وين، اليوم الخميس، بوجود قوات أميركية على الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، لتدريب القوات التايوانية.

موسكو - سبوتنيك. وقالت إينغ وين في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية ردا على سؤال حول عدد العسكريين الأمريكيين المتواجدين في تايوان: "لدينا تعاون واسع مع الولايات المتحدة من أجل تعزيز قدراتنا الدفاعية. ليس هناك عدد كبير [من العسكريين الأمريكيين] كما يُعتقد".

ويأتي تصريح رئيسة تايوان بعدما ذكر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن مجموعة من القوات الأميركية متواجدة بشكل سري في تايوان لتدريب القوات التايوانية.

واعتبرت إينغ وين أن التهديد من جانب الصين يتنامى كل يوم، معربة في الوقت ذاته عن ثقتها في دعم الولايات المتحدة لتايوان في حال تعرضها للهجوم من قبل بكين.

وأكدت إينغ وين استعداد تايوان للجلوس على طاولة المفاوضات والتحدث حول نقاط الخلاف مع الصين.

يمكنك متابعة المزيد عن أخبار العالم الآن من سبوتنيك