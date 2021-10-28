مركز غاماليا: التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" واللقاح الأنفي قد يوفر مناعة كاملة ضد كورونا

أعلن رئيس مركز غاماليا الروسي لبحوث الأوبئة، ألكسندر جينتسبيرغ، اليوم الخميس، أن تلقي لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس "كوفيد-19" بجانب نسخة اللقاح التي تعطى عبر الأنف قد توفر مناعة كاملة ضد الفيروس.

موسكو - سبوتنيك. وقال جينتسبرغ في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن التطعيم باللقاح الأنفي "سبوتنيك V" بعد تلقي جرعة العادية من اللقاح، قد يوفر مناعة كاملة ضد فيروس كورونا.

وأضاف "رغم أن هذا الأمر بحاجة للدراسة أثناء إجراء التجارب السريرية، فإننا نعتقد أن الشخص الملقح لن يكون لديه مناعة خلطية فحسب، بل سيكون لديه أيضا مناعة مخاطية".

وسجلت وزارة الصحة الروسية في آب/أغسطس 2020 لقاح "سبوتنيك في" الذي طوره مركز غاماليا الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة ليصبح أول لقاح مسجل مضاد لفيروس "كوفيد-19" في العالم،

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت الأسبوع الماضي أنها تخطط لاستكمال الفحوصات وإعداد الوثائق اللازمة للقاح الروسي "سبوتنيك في" في الأسابيع القادمة، من أجل اعتماده من قبل المنظمة.

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