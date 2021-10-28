كبير المفاوضين النوويين في إيران: اتفقنا على بدء المفاوضات قبل نهاية نوفمبر

أعلن علي باقري كني، كبير المفاوضين النوويين في إيران، عن اتفاق تم التوصل إليه مع مبعوث الاتحاد الأوربي لبدء المفاوضات قبل نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وحسب ما نشره كني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال: "أجرينا حوارًا جادًا وبناءً مع إنريكي مورا، بشأن العناصر الأساسية لنجاح المفاوضات".

had a very serious & constructive dialogue with @enriquemora_ on the essential elements for successful negotiations.

We agree to start negotiations before the end of November. Exact date would be announced in the course of the next week. https://t.co/0A7BOPZh8f — علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) October 27, 2021

وأضاف كني الذي يشغل منصب نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية: "نتفق على بدء المفاوضات قبل نهاية نوفمبر، وسيتم الإعلان عن الموعد الدقيق خلال الأسبوع المقبل".

وكان كني قد التقى أمس الأربعاء، إنريكي مورا مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق محادثات إحياء اتفاق 2015 النووي بين إيران والقوى الست الكبرى.

Will meet JC Coordinator in Brussles on Wednesday to continue our talks on result-oriented negotiations. https://t.co/hhJfN8v0Ys — علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) October 25, 2021

وقد عبر كني عن رفضه لما أسماه سياسة الضغط التي وصفها بالفاشلة مؤكدا أنها لن تزيل أي عقبات من طرق المفاوضات.

The continuation of the failed maximum pressure policy definitely will not remove any obstacle in "Negotiation to remove illegal & cruel sanctions", rather will add more to already existing negotiations’ complexities — علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) October 25, 2021

وقال: "إن استمرار سياسة الضغط الأقصى الفاشلة بالتأكيد لن يزيل أي عقبة في التفاوض، بل سيضيف المزيد إلى تعقيدات المفاوضات الموجودة بالفعل".

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