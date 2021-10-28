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    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله لاجتماع في اسطنبول، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2018

    السفير التركي في قطر: اتفاقيات جديدة بين أنقرة والدوحة قبل نهاية العام

    © REUTERS / HANDOUT
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    صرح مصطفى كوكصو، السفير التركي في قطر، أن بلاده سوف توقع اتفاقيات جديدة مع الدوحة قبل نهاية العام الجاري.

    وحسب تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية قال كوكصو: "أنقرة والدوحة ستوقعان اتفاقيات جديدة خلال الاجتماع المقبل لـ"اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة" في العاصمة القطرية قبل نهاية العام الجاري".

    أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    © AP Photo / Kayhan Ozer
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    ووصف السفير التركي ما شهدته علاقات بلاده مع قطر بأنها "قفزة نوعية"، قائلا: "العلاقات القطرية التركية شهدت، في السنوات الأخيرة، قفزة نوعية لصالح شعبي البلدين"، مشيرا إلى "توقيع 68 اتفاقية وبروتوكول تعاون بين الدوحة وأنقرة منذ إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين عام 2015".

    وعن التجارة بين البلدين قال كوكصو إن "حجم التبادل التجاري الثنائي ارتفع في السنوات العشر الأخيرة من 340 مليون دولار إلى 2.24 مليار دولار، مؤكدا أنه "سيتضاعف في الأعوام المقبلة"، حسب تعبيره.

    ولفت إلى وجود "619 شركة تركية تعمل في قطر بمختلف القطاعات خاصة البناء، فيما تعمل 182 شركة قطرية في مجموعة واسعة من القطاعات بتركيا"، مشيرا إلى أن استثمارات قطر المباشرة ارتفعت في تركيا، وبلغ إجمالي رصيد الاستثمار القطري بها 33.2 مليار دولار حتى نهاية 2020، بينما بلغت مستويات استثمارات تركيا المباشرة في قطر 118 مليون دولار".

    وأشار السفير التركي إلى أن رؤى السياسة الخارجية لكل من قطر وتركيا"تتشارك المبادئ نفسها من حيث تفعيل جهود الوساطة والدبلوماسية والحوار أساسا لحل النزاعات الدولية".

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