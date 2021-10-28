خامنئي: يجب تخليد ذكرى شهداء "الدفاع المقدس"

قال آية الله علي خامنئي، قائد الثورة الإسلامية في إيران، إن فعالیات إحياء ذكرى شهداء فترة الدفاع المقدس يجب أن تستمر بمبادرات تشمل التحليل النفسي والاجتماعي لذكريات تلك الفترة ودور الدين فيها.

ذكرت ذلك وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، مشيرة إلى أن تصريحات خامنئي جاءت خلال لقائه بمسؤولي المنتدى الوطني لتكريم 3 آلاف و535 شهيد من محافظة زنجان، شمال غربي إيران.

وأقيم حفل تكريم الشهداء، الذين سقطوا خلال حقبة الدفاع المقدس، يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لكنها لم تنشر إلا اليوم الخميس.

وأشاد قائد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي بـ "شهداء زنجان"، مشيرا أن أبرزه العالمي النووي الإيراني مجيد شهرياري.

وتعرف حقبة الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت خلال الفترة من 1980 حتى 1988، في إيران، بمرحلة "الدفاع المقدس".

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