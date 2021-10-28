ماكرون يبلغ رئيس وزراء أستراليا بـ"كسر الثقة بين البلدين"

أبلغ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، بأنه كسر الثقة بين البلدين، حسبما ذكر الإليزيه.

ونقلت "رويترز" عن ماكرون قوله بأن "الأمر الآن أصبح متروكا لحكومة أستراليا لإصلاح العلاقات".

جاءت رسالة ماكرون لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، خلال مكالمة هاتفية، قبل قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وخلال المكالمة ذاتها، حث ماكرون موريسون على الالتزام بوقف استخراج الفحم واستخدامه لإنتاج الطاقة.

وشدد الرئيس الفرنسي خلال الاتصال على أن "قرار أستراليا أحادي الجانب بتقليص الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عبر فسخ عقد الغواصات لصالح مشروع آخر، يتطلب إيضاحا وهو أدى إلى كسر الثقة بين البلدين".

يأتي ذلك بعدما قررت فرنسا، يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إعادة سفيرها إلى أستراليا، بعد أزمة إلغاء أستراليا صفقة غواصات فرنسية.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، بأن باريس ستعيد سفيرها إلى أستراليا بعد سحبه بسبب خلاف نشب إثر إلغاء صفقة غواصات فرنسية، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وكانت فرنسا قد سحبت سفيرها من أستراليا احتجاجا على اتفاق دفاعي بين الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا. ويستهدف الاتفاق الذي يعرف باسم "أوكوس" مجابهة القوة العسكرية الصينية.

يشار إلى أن هذا الاتفاق ينص على تعهد أستراليا بشراء غواصات من الولايات المتحدة وانسحبت من عقد لشراء غواصات فرنسية وهو ما اعتبرته باريس "طعنة في الظهر".