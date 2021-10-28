الحكم على مراهق بريطاني بالسجن 35 عاما لقتله امرأتين "بالاتفاق مع الشيطان"

ووفقا لـ"رويترز"، فإن المراهق الذي يدعى دانيال حسين، ويبلغ من العمر 19 عاما، ثبتت عليه تهمة قتل شقيقتين في حديقة في لندن.

وكان دانيال قد صرح بأنه ارتكب جريمته للوفاء بعقد أبرمه مع الشيطان "الملك العظيم"، لافتا إلى أنه وقع على العقد بدمه مقابل الفوز في يانصيب في المستقبل، حسب تعبيره.

ووعد دانيال بأنه سيوقع "6 ضحايا على الأقل كل ستة أشهر، مادام أنا حر وقادر جسديا".

والضحيتان هما ببا هنري، 46 عامًا، ونيكول سمالمان، 27 عامًا، حيث قتلهما دانيال في هجوم، العام الماضي، عقب احتفالهم بعيد ميلاد ببا مع أصدقائهم.

وقد طعن دانيال هنري ثماني مرات وأصيبت سمالمان بـ 28 جرحا، ثم قام بجر الجثتين إلى الغابة حيث عثر عليهما في اليوم التالي.

من جهتها، قالت ماريا غرين، مفتشة المباحث في شرطة العاصمة في لندن، إن "دانيال شخص خطير ومتغطرس وعنيف ولم يبد منذ البداية أي ندم أو قبول لأفعاله"، معبرة عن أملها في أن يخفف الحكم من آلام أحباء الضحايا.

وتم العثور على دانيال، الذي كان يعيش مع والدته، من خلال بقع الدم التي تم العثور عليها في مكان الحادث واعتقل بعد حوالي أربعة أسابيع.

** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك.