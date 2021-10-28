غانتس يعود من زيارة سرية خاطفة لدولة تحظر إسرائيل الكشف عن اسمها

عاد وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، اليوم الخميس، من زيارة أمنية سرية خاطفة لإحدى الدول التي حظرت السلطات الإسرائيلية نشر اسمها.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أن "غانتس أجرى في تلك الدولة مباحثات ومشاورات أمنية مع المسؤولين فيها"، مضيفا أن "غانتس عاد إلى البلاد بعد زيارة أمنية عقد خلالها اجتماعات مع كبار المسؤولين الأمنيين وعزز أواصر التعاون والبحث والتطوير العسكري والأمني".

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فقد "فرضت السلطات حظرا مشددا على اسم تلك الدولة التي زارها وزير الدفاع الإسرائيلي غانتس".

وكان غانتس، أعلن يوم الجمعة الماضي، عن ست منظمات أهلية تعمل في الضفة الغربية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كتنظيمات إرهابية.

وقال غانتس، معلقًا على القرار، إن "إسرائيل سوف تواصل العمل لتوجيه ضربات للإرهاب وبنيته التحتية في كل مكان"، ودعا غانتس "العالم والمنظمات الدولية للمساهمة في هذا الجهد والامتناع عن الارتباط بهذه الشركات والمنظمات التي تزود الوقود للإرهاب".

وجاء القرار بناءً على "معلومات استخباراتية قدمها جهاز المخابرات الداخلية (الشاباك) والهيئة القومية لمكافحة الإرهاب، وتم التصديق عليها من قبل جهات قضائية إسرائيلية".

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