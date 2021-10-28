دراسة: خوارزميات تويتر تميل إلى اليمينيين على حساب اليساريين

توصلت دراسة داخلية أجراها موقع تويتر، إلى أن خوارزمياته تضخم السياسات ذات الميول اليمينية أكثر من ذات الطابع اليساري.

وحسب ما نشره موقع "ماركيت وتش"، فقد أكد فريق الباحثين الذي قام بالدراسة أن المحتوى الذي ينشره سياسيون يمينيون، أو المنافذ الإخبارية ذات الطابع اليميني تحصل على دعم أكبر من خوارزميات تويتر في مقابل نظيرتها اليسارية.

وقال الباحثون إن هذه النتائج جاءت بعد تحليل ملايين التغريدات من السياسيين والمنافذ الإخبارية، المتنوعة الميول.

وقالت الدراسة، التي أجراها فريق على تويتر، إنها قامت بتحليل ملايين التغريدات بنسبة -10.78%، بداية من 1 أبريل/ نيسان من العام الماضي 2020 إلى 15 أغسطس/ آب من العام نفسه.

وركز الباحثون على المسؤولين المنتخبين والمنافذ الإخبارية من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان وإسبانيا والمملكة المتحدة.

وقالت الدراسة إنها نظرت في الاختلاف بين خلاصات تويتر التي تم تعيينها لإظهار التغريدات بترتيب زمني عكسي، مقابل تلك التي تم تعيينها لإظهار التغريدات بناءً على خوارزمية، تمكن المستخدمون من ضبط خلاصاتهم على أي من الإعدادات منذ عام 2016.

وحدد الباحثون الانتماء الحزبي للمسؤولين المنتخبين بناءً على مصادر عامة وأطراف ثالثة، مثل مواقع المؤسسات، فيما تم وضع المنافذ الإخبارية على الطيف السياسي بناءً على تصنيفات التحيز الإعلامي.

وجدت الدراسة أنه في حين يتم تضخيم المحتوى السياسي لجميع الخطوط بواسطة الخوارزمية، فإن المحتوى الذي يميل نحو اليمين يكون أكثر تفضيلاً.

من جهتها قالت رومان شودري، مدير "إم إي تي إيه" في تويتر، إن الخطوة التالية لفريقها ستتمثل في معرفة سبب قيام الخوارزمية، بالترويج لمحتوى يميل إلى اليمين أكثر من المحتوى ذي الميول اليسارية.

ولفتت إلى أن معرفة سبب حدوث ذلك هو سؤال أصعب بكثير مما تم اكتشافه؛ لأنه "نتاج التفاعلات بين الأشخاص والمنصة".

** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك