قوافل الفحم تصطف على أبواب الصين تزامنا مع أزمة الطاقة العالمية... فيديو

نشرت صحيفة صينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد قوافل من شاحنات الفحم التي تقف على أحد الطرق السريعة الواصلة بين منغوليا والصين استعداد لدخولها البلاد التي تواجه أزمة في إمدادات الطاقة.

ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن الإجراءات المشددة الخاصة بفحص إصابات كورونا بين سائقي الشاحنات على الحدود الصينية المنغولية هي السبب في تعطل حركة سير الشاحنات، التي تحمل كميات ضخمة من الفحم المتجهة إلى الصين.

An endless queue of coal trucks has packed a highway straddling the border between Mongolia and China. Covid-19 measures in both countries have left drivers stranded and waiting to be tested. pic.twitter.com/J7aebeBtpA — South China Morning Post (@SCMPNews) October 28, 2021

يتزامن ذلك مع أزمة طاقة عالمية تعد الصين جزءا منها، حيث تستعد المصانع الصينية وعملائها في جميع أنحاء العالم لما قد يحدث من اضطرابات في إمدادات الطاقة.

يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، وعد بدفع ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتخلي عن الفحم.

لكن ارتفاع الطلب على الطاقة جعل الحكومة الصينية تتبع نهجا عمليا قصير المدى لمعالجة هذا النقص من خلال العودة إلى استخدام أنواع الوقود الأكثر تلوثا وهي الفحم، الذي أصدرت قرارات بالتوسع في استخدامه.

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