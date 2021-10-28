مسؤول إيراني مغردا باللغة العبرية: تم إحباط هدف العدو

نشر علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الخميس، تغريدة جديدة، ألمح من خلالها إلى أن إسرائيل تقف وراء هجوم السايبر الذي أوقف نظام توزيع الوقود في إيران، قبل يومين.

وذكر شمخاني في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، باللغة العبرية، ذكر فيها أن "الخط الخلفي أحبط هدف العدو القيام بأعمال شغب في إيران".

למרות שהקו הקדמי של ההגנה הפסיבית הושבת על ידי מתקפת סייבר, הקו האחורי סיכל את מטרת האויב להתפרע באיראן באמצעות פעולה מתואמת ובזמן של סוכנויות ההנהלה, הביטחון והתקשורת. ניהול מושכל באוקטובר 2021 חשף פזיזות של אוקטובר 2019 — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) October 28, 2021

وتعرضت أنظمة الوقود في إيران إلى هجوم سايبر، الثلاثاء الماضي، وأدى إلى تعطيل نظام توزيع الوقود المدعوم، ووفقا لتقارير محلية، فإن محطات الوقود في أنحاء إيران توقفت عن العمل. وشوهدت ازدحامات كبيرة في مداخل محطات الوقود في أنحاء البلاد، وأصحاب المحطات أعلنوا عن وجود مشكلة في نظام بطاقات الوقود، وهي لا تسمح بالتزود بالوقود.

وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني "تعطل محطات الوقود في أنحاء البلاد بسبب هجوم سيبراني"، موضحا أن السلطات اقتربت من إنهاء الخلل والسماح للمواطنين بالتزود بالوقود.

ومن جهته، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف محطات الوقود في البلاد، كان هدفه "تعطيل حياة الناس"، لإثارة غضب المواطنين "من خلال خلق الفوضى والاضطراب في حياتهم".

وتعرضت، العام الماضي، موانئ ومحطات طاقة ومنشآت عسكرية ونووية إيرانية لعدة حوادث مشبوهة خلال فصل الصيف، وأكدت السلطات الإيرانية، وقتها، أن أحدها على الأقل مدبر (وهو الانفجار في مركز صناعة أجهزة الطرد المركزي بمنشأة نطنز النووية) دون أن تعلن عن الجهة المسؤولة عن تنفيذه.

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