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    قمة مجموعة العشرين (مجموعة الـ 20) الرياض، السعودية 21 نوفمبر 2020

    5 شخصيات عالمية ترسل خطابا لمجموعة العشرين تطالب بآلية جديدة لمواجهة التهديدات الصحية

    © AFP 2021 / Yousef ALLAN / Jordanian Royal Palace
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    أرسلت 5 شخصيات سياسية دولية خطابا إلى قمة مجموعة العشرين المزمعة في العاصمة الإيطالية، روما، يطالبونها فيه بضرروة إنشاء آليات عالمية جديدة لمواجهة الكوارث الصحية في المستقبل.

    ووفقا للخطاب الذي نشرته "رويترز"، فإن الشخصيات الـ5 قالت إنه يتعين على أغنى 20 دولة في العالم التغلب على الخلافات من أجل إنشاء آليات عالمية جديدة على وجه السرعة لمواجهة الكوارث الصحية في المستقبل.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال بيان بشأن اتفاق إنهاء الحرب في ناغورني قره باغ الاثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني
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    والشخصيات الـ5 الموقعة على الخطاب هم، رئيس منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، ووزير الخزانة الأمريكي السابق لاري سمرز، والوزير السنغافوري الأقدم ثارمان شانموجاراتنام، ورئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون ورئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو مونتي.

    وأكدوا في خطابهم أن "الوباء القادم يمكن أن يأتي في أي وقت ونحن غير مستعدين. ربما يضرب العالم بينما لا يزال العالم يصارع وباء كورونا".

    وقال الموقعون الخمسة إن مجموعة العشرين يجب أن تنشئ مجلسًا دائمًا من شأنه أن يجمع بين وزيري الصحة والمالية المكلفين بإيجاد التمويل اللازم للاستعداد للأوبئة المستقبلية وتجنبها.

    وأوضحوا أن الأموال كانت مطلوبة لتعزيز مراقبة مخاطر الأمراض وإنشاء شبكة لتسريع توزيع اللقاحات والإمدادات "لتجنب كل من التفاوتات المذهلة في الوصول التي كشف عنها وباء كورونا".

    وأشاروا إلى أنه إذا تم توزيع هذا التمويل بشكل عادل، فسيصل هذا التمويل إلى حوالي 0.02 % من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم البلدان ويمكن أن يشمل أيضًا التمويل الخاص.

    وشددت الرسالة على أن فيروس كورونا، الذي أودى بحياة 5.2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، أثار انعدام ثقة عميق في الهيئات العالمية، خاصة في المناطق التي لديها القليل من اللقاحات المنقذة للحياة.

    ولفتت إلى أن "الفشل في عكس هذا النقص في الثقة سيكون له عواقب دائمة، سيجعل من الصعب للغاية معالجة تغير المناخ والأوبئة المستقبلية أو مشاكل أخرى في عالم خطير".

    يشار إلى أن قادة مجموعة العشرين سوف يجتمعون في روما نهاية هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يناقشوا طرق الاستعداد للوباء القادم.

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