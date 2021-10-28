بسبب أكل الموز... تركيا تعتقل 7 سوريين وتبدأ إجراءات ترحيلهم

أعلنت السلطات التركية أنها ألقت القبض على 7 سوريين لبدء إجراءات ترحيلهم بسبب ظهورهم في مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يأكلون الموز بطريقة "استفزازية".

جاء هذا في بيان صادر عن هيئة الهجرة التركية، في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، بحسب وكالة "بلومبرغ".

وقال البيان إن: "سبعة أجانب ألقي القبض عليهم ضمن تحقيق حول منشورات استفزازية على مواقع التواصل الاجتماعي وسوف تبدأ إجراءات ترحيلهم".

ولفتت وسائل إعلام تركية إلى أن هؤلاء الأجانب يحملون الجنسية السورية، ولم يتبين على الفور متى سيتم ترحيل هؤلاء اللاجئين.

وجاء نشر هذه المقاطع المصورة، عقب ظهور مواطن تركي في مقابلة مصورة في أحد شوارع إسطنبول قبل نحو 10 أيام يشتكي فيه من عدم قدرته المالية على شراء الموز، بينما يرى أن اللاجئين لديهم القدرة على ذلك.

وشاركت مواطنة تركية في المقابلة واتهمت هي الأخرى السوريين بقدرتهم على الاستمتاع بالمعيشة في تركيا بدلا من الرجوع إلى بلدهم للقتال.

وعقب هذه المقابلة ظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تردد أنها للاجئين سوريين، وهم يأكلون الموز وذلك في محاولة للسخرية مما ورد في المقابلة.

وتستضيف تركيا نحو 4 ملايين سوري فروا من الحرب في بلادهم ويعيشون في سلام جنبا إلى جنب مع الأتراك منذ سنوات.