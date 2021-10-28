واشنطن: تركيا لا تزال جزءا من برنامج مقاتلات "إف 16"

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الخميس، إن تركيا لا تزال منخرطة في إجراءات شراء طائرات طراز "إف- 16" من الولايات المتحدة، رغم استبعاد أنقرة من برنامج مقاتلات "إف- 35" بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس- 400".

واشنطن- سبوتنيك. وأوضح سوليفان في مؤتمر صحفي أن تركيا لم تعد مشاركة في برنامج "إف- 35"، لكن فيما يتعلق ببرنامج "إف- 16"؛ هناك عملية قائمة منذ سنوات لكيفية تقديم البلدان طلبات لشراء طائرات مقاتلة ومعدات ذات صلة، وأنقرة أحد أطراف هذه العملية، والتي ستستمر.

يوم الأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع أنطون ساميلروث إن الوفدين الأمريكي والتركي أجريا محادثات مثمرة لحل النزاعات بشأن هذه المسألة، مضيفا أن الوفدين يعتزمان الاجتماع مرة أخرى في واشنطن خلال الأشهر المقبلة.

من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في غلاسكو على هامش قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، وفقا للبيت الأبيض.

قال أردوغان للصحفيين، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه يعتزم مناقشة استرداد 1.4 مليار دولار قيمة مشتريات ضمن برنامج طائرات "إف- 35" التي لم تتسلمها تركيا.

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