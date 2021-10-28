الصحة العالمية: ارتفاع إصابات ووفيات كورونا العالمية لأول مرة منذ شهرين

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن حالات الإصابة والوفيات بمرض "كوفيد 19"، آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء العالم للمرة الأولى منذ شهرين مع انتشار الفيروس في كل أنحاء أوروبا.

بعد أسابيع من التراجع، ارتفعت الإصابات في أوروبا خلال الأسابيع الثلاثة المتتالية الماضية، حتى مع انخفاض الحالات في كل مناطق العالم الأخرى، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية.

سُجل ما يقرب من 3 ملايين إصابة جديدة في جميع أنحاء العالم في لأسبوع المنتهي يوم الأحد الماضي، بزيادة قدرها 4% عن الأيام السبعة السابقة، وفقا لآخر تحديث وبائي لمنظمة الصحة العالمية.

على الصعيد العالمي، انخفضت حالات فيروس كورونا الجديدة بنسبة 4% في الأسبوع السابق للفترة المشار إليها، على الرغم من زيادة بنسبة 7% في جميع أنحاء أوروبا خلال نفس الفترة. تظهر بيانات المنظمة أن الحالات في أوروبا ارتفعت بنسبة 18% خلال الأسبوع الماضي وحده.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن العدد العالمي للحالات والوفيات المبلغ عنها يتزايد الآن لأول مرة منذ شهرين، مدفوعا بالارتفاع المستمر في أوروبا الذي يفوق الانخفاضات في المناطق الأخرى.

ارتفعت الإصابات بشكل حاد في التشيك والمجر، حيث تضخم متوسط ​​الحالات لمدة سبعة أيام بأكثر من 100% عن الأسبوع السابق حتى يوم الأربعاء، وفقا لتحليل أجرته "سي إن بي سي".

كما كشفت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" أن كل من كرواتيا والدنمارك والنرويج وبولندا سجلت متوسط ​​زيادات أسبوعية في الحالات بأكثر من 70% بحلول يوم الأربعاء.