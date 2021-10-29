السلطات الأرجنتينية تعتزم جذب السياح بأسعار صرف الدولار

أفاد البنك المركزي الأرجنتيني، بأن السلطات الأرجنتينية قررت اتخاذ عدة إجراءات مالية لجذب السياح الأجانب قبيل افتتاح الحدود المخطط في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر.

بوينس آيرس – سبوتنيك. وجاء في بيان المركزي: "سيتمكن السياح الأجانب من فتح حساب ذات عملتين والحصول على إمكانية الوصول إلى المدفوعات الإلكترونية".

وأضاف البيان: "يمكن استخدام هذه الحسابات للشراء بعملة بيسو بواسطة كرت بنكي أو تطبيق البنك، وأيضاً لسحب النقود بالعملة الوطنية. كما سيكون هناك إمكانية صرف العملات".

ويمكن فتح مثل هذه الحسابات عن بعد أو بعد الوصول إلى البلاد، حيث يتطلب ذلك جواز سفر وحساب بنكي في بلد الأصل الذي سيتم تحويل منه الأموال إلى الحساب الأرجنتيني المؤقت.

ولن يتمكن الأشخاص الآخرين من تحويل الأموال إلى هذا الحساب. كما أنه سيتم تحويل ما تبقى من الأموال إلى الحساب الأصلي للمواطن الأجنبي.

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