الولايات المتحدة تدعو الدول الأخرى لدعم الاحتياجات الأولية للأفغان

واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان مكتوب له، يعلق فيه على تخصيص السلطات الأمريكية 144 مليون دولار إضافي لمساعدة المتضررين من الأزمة في أفغانستان: "إن التزامنا المستمر تجاه شعب أفغانستان لا يمكن إنكاره... نرحب بمساهمة الجهات المانحة الأخرى في هذا الرد الدولي وندعو الدول الأخرى لدعم بكرامة الاحتياجات أفغانستان الإنسانية والاحتفاظ بدعم الشعب الأفغاني".

وذكّر بلينكين بأنه مع مراعاة هذا المبلغ، بلغت قيمة المساعدات الإنسانية التي خصصتها الولايات المتحدة لأفغانستان واللاجئين الأفغانيين في المنطقة عام 2021 حوالي 474 مليون دولار.

وبسطت حركة طالبان سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد؛ وسيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت يوم 15 آب/أغسطس الماضي على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد إلى الإمارات.

يشار إلى أنه حتى قبل سيطرة طالبان على كابول، كان نصف السكان، أو ما يعادل 18 مليون فرد، يعتمدون على المساعدات، وحذر مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة من أن العدد مرشح للزيادة بسبب الجفاف ونقص السيولة والغذاء.

تأتي مساعي الأمم المتحدة لجمع 600 مليون دولار، بعدما زادت الضغوط على البرامج الأممية نتيجة التوقف المفاجئ لمنح أجنبية بمليارات الدولارات عقب انهيار الحكومة الأفغانية وما تلاه من انتصار حركة طالبان.

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