إعلام: واشنطن أجلت تجارب أسلحة فرط صوتية قبل قمة بايدن وبوتين 

أرجأ البيت الأبيض اختبار الأسلحة فرط الصوتية (التي تفوق سرعتها 5 ماخ) وذلك قبل أيام قليلة من قمة الرئيسين الأمريكيين جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، وذلك لتجنب إثارة غضب موسكو.

واشنطن - سبوتنيك. وأفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلاً عن ثلاثة مصادر في البنتاغون والكونغرس ـنه "قبل أقل من أسبوع من لقاء الرئيس جو بايدن بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سويسرا، أمر البيت الأبيض وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بتأجيل الاختبارات التي كان مخطط لها منذ فترة طويلة لصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت بأضعاف حتى لا تصعد التوترات مع موسكو".

في الوقت نفسه، قال ممثل لوزارة الدفاع لم يذكر اسمه للصحيفة أن روسيا أيضًا "لم تقم بأنشطة غير مناسبة قبل القمة".

وفي المقابل، رفض البيت الأبيض تأكيد المعلومات التي نشرتها صحيفة "بوليتيكو" ووصفها بأنها غير دقيقة.

وعقدت أول لقاء قمة بين الرئيسين بوتين وبايدن في يونيو/حزيران الماضي بمدينة جنيف السويسرية.

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