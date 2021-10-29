لسلطات الأمريكية قد تدفع 450 ألف دولار لأسر المهاجرين المنفصلة في عهد ترامب

.تطور السلطات الأمريكية خطة لدفع تعويضات بقيمة 450 ألف لأسر المهاجرين التي انفصلت بسبب سياسة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في مجال الهجرة، بحسب ما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال".

واشنطن – سبوتنيك وأشارت الصحيفة إلى أن العمل على الخطة الجديدة يجري من قبل وزارة العدل، وزارة الأمن الداخلي ووزارة الصحة والخدمات الاجتماعية.

وقد تبلغ القيمة الإجمالية للتعويضات أكثر من مليار دولار، وفي الوقت الحالي قدمت 940 أسرة مهاجرة طلبات الحصول على التعويضات.

وبحسب اتحاد حماية الحريات الوطنية، انفصلت بسبب سياسة إدارة ترامب حوالي 5.5 آلاف أسرة مهاجرين.

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