بايدن يصل إلى روما للمشاركة في قمة العشرين الكبار

أعلن تجمع صحفيي البيت الأبيض، أن طائرة الرئيس الأمريكي، جو بايدن هبطت في مطار روما، حيث سيشارك بايدن في قمة مجموعة العشرين الكبار .

واشنطن– سبوتنيك. وفي حوالي الساعة 02:36 بالتوقيت المحلي (03:36 بتوقيت موسكو)، خرج الرئيس الأمريكي وزوجته من الطائرة.

ويخطط بايدن إجراء لقاء خاص مع البابا فرنسيس، وبعد ذلك سيجري بايدن لقاءً مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وبعد ذلك سيلتقي مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.

وفي الأيام القادمة، من المخطط أن يشارك الرئيس الأمريكي في فعاليات قمة مجموعة العشرين.ش

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