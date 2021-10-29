استدعاء قبطان السفينة البريطانية المحتجز في فرنسا للمثول أمام المحكمة

ووفقا لتصريحات نقلتها "رويترز" عن مصدر أكد أن قبطان سفينة الصيد البريطانية المحتجزة في لوهافر منذ الخميس الماضي، بسبب الصيد دون إذن في المياه الفرنسية، قد تم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة الجنائية بالمدينة يوم 11 أغسطس/ آب 2022.

وأوضح المصدر أنه تم التحقق من عدم حصوله على تصريح بالصيد في تلك المنطقة، قائلا: "بعد التحقق، لم يكن لدى قبطان السفينة التصريح المطلوب للصيد في المنطقة الاقتصادية الفرنسية الخالصة".

يأتي ذلك في حين أكدت السلطات البريطانية أن لديه رخصة صيد في المياه الفرنسية، مشيرة إلى أنه قد يكون خطأ إداريًا.

وكانت وزيرة الشؤون البحرية الفرنسية، أنيك جيراردين، قد أعنلت احتجاز بلادها سفينة صيد بريطانية، مؤكدة أنه تم تحذير السفينتين خلال عملية تحقق قبل الاحتجاز.

وقالت إن السفينة الأولى لم تستجب على الفور، والثانية لم يتم السماح لها بالصيد في المياه الفرنسية لذلك تم احتجازها.

وكانت فرنسا قد انتقدت بريطانيا كثيرا بسبب إصدارها تراخيص للصيادين الفرنسيين للصيد في المياه البريطانية، معتبرة إياها غير كافية في ضوء التزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي في الاتفاقيات التي تحكم خروج بريطانيا من التكتل.

وتصاعدت حدة التوترات بين البلدين الأوربيين بعد إعلان باريس عزمها حظر السفن البريطانية من النزول في غالبية الموانئ الفرنسية، وتنظيم الجمارك والضوابط الصحية على الواردات البريطانية، الأمر الذي هددت معه الحكومة البريطانية بالانتقام إذا تم تنفيذ هذا التهديد، حسب "رويترز".

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