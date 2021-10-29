قطيع من الكنغر يقتحم ملعب غولف... فيديو

وواجهت اللاعبة الأسترالية ويندي بويك موقفًا أكثر غرابة عن كل ماسبق، عندما كانت على وشك لعب رياضتها المحببة (الغولف) في نادي "أرونديل هيلز" الريفي في غولد كوست في أستراليا.
وتم إيقاف بويك عندما اقتحمت مجموعة من حيوانات الكنغر عددها 15 للملعب، قبل أن تستقر أمامها مباشرة.
وعلقت: "هذا لا يحدث إلا في أستراليا، لم أصادف في حياتي مثل هذا الموقف. كانت الحيوانات بعيدة عني وفجأة عندما كنت أهم بالتسديد قفزت حيوانات الكنغر الواحدة بعد الأخرى ووقفت المجموعة أمامي تنتظر التسديدة".
The most Australian thing to happen ever?! 😂🇦🇺— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 27, 2021
Amateur golfer Wendy Powick faces an unusual hazard while teeing off at Arundel Hills on the Gold Coast 🦘🦘🦘 pic.twitter.com/qLVYSyk9bK
وبدلاً من أن تنزعج من الحيوانات المسترخية في البقعة التي كانت تحاول التصويب إليها، رأت بويك الجانب المرح، وضحكت بينما كان شريكها في اللعب يصور اللحظة الفريدة.
في غضون ساعات قليلة من نشر مقطع الفيديو لهذه الحادثة، حقق المقطع أكثر من 400000 مشاهدة، و1800 مشاركة و11000 إعجاب.
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