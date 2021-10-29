رئيس منظمة التجارة العالمية: على مجموعة العشرين الضغط لإنجاح مؤتمر المنظمة

طالب رئيس منظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، اليوم الجمعة، قادة مجموعة العشرين بالضغط لعقد مؤتمر منظمته وإنجاحه.

وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال نجوزي: "زعماء الدول الذين سيجتمعون في قمة مجموعة العشرين في روما يجب أن يضغطوا من أجل عقد مؤتمر وزاري كبير لمنظمة التجارة العالمية الشهر المقبل ليكون ناجحا".

تصريحات رئيس منظمة التجارة العالمية جاءت خلال لقاء له في جامعة لويس، في روما قبل يوم واحد من قمة مجموعة العشرين.

وقال نجوزي: "آمل أن يتحدث قادة مجموعة العشرين إلى وزراء التجارة لضمان نجاح المؤتمر الوزاري".

وتعقد مجموعة العشرين لقاءها في روما وسط حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وغياب الرئيسين الصيني والروسي، فيما تركز على الانتعاش الاقتصادي ومكافحة وباء كورونا، إضافة إلى قضية المناخ، والتي ينعقد من أجلها مؤتمر دولي عقب القمة مباشرة.

يشار إلى أن مجموعة العشرين تتألف من: المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، السعودية، تركيا، الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، الهند، وإندونيسيا، كما تضم اليابان، المكسيك، روسيا، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك، الدوليين.

وكانت مجموعة العشرين قد تأسست عام 1999، بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، بهدف تعزيز الحوار البناء بينها، بعد الأزمات المالية في التسعينيات.

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