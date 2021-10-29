كوريا الشمالية تحث مواطنيها على أكل البجع الأسود

بدأت وسائل إعلام حكومية في كوريا الشمالية حملة ترويجية لاستهلاك لحم البجع الأسود بدعوى أنها "مصدر غذاء جديد وقيِّم"، فيما أفادت وزارة الزراعة في البلاد بأن للحومها خصائص "مضادة للسرطان".

وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية إن هذه الحملة الترويجية جاءت في أعقاب إعلان زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، عن أزمة غذاء في يونيو/حزيران الماضي، داعيا إلى إيجاد حلول لتلك الأزمة.

وذكرت صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية التابعة لحزب العمال الكوري، يوم الاثنين، أن "لحم البجع الأسود لذيذ وله فوائد طبية"، وادعت أن تربيتها على نطاق واسع من شأنه المساهمة في تحسين حياة الناس.

في السياق ذاته، افتتح ري جونغ نام، كبير أمناء الحزب في مقاطعة هامغيونغ الجنوبية، مركزا جديدا للبجع الأسود في مزرعة كوانغفو داك في مقاطعة جونغفيونغ على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، فيما كشفت صور الأقمار الصناعية عن مشروع بناء جديد في مزرعة كوانغفو للبط كان قيد التنفيذ بالفعل.

وكان باحث في وزارة الزراعة الكورية الشمالية قد رجح في العام الماضي أن لحم البجعة السوداء يحتوي على بروتين أكثر وأسهل في الهضم من اللحوم الأخرى، مشيرا إلى أنها تحتوي على مواد صحية نادرة مثل الغلوبولين المناعي وحمض اللينوليك ومركبات ذات خصائص "مضادة للسرطان".

وجاء الكشف عن مركز البجع الأسود في أعقاب خطاب ألقاه كيم الشهر الماضي أمر فيه الحزب بالقضاء على مشكلة الغذاء تمامًا في المستقبل القريب من خلال تحسين أساليب الزراعة وتربية الماشية.

ولم يذكر كيم البجع على وجه التحديد، لكنه أشار خلال حديثه إلى "الحصول على اللحوم عن طريق العشب" وأن تربية الماعز والماشية والأرانب يجب أن يكون له الأولوية.

ولم تتحدث وسائل الإعلام الحكومية بالتفصيل حول كيفية توزيع لحم البجع الأسود أو ما إذا كان سيتم بناء المزيد من مراكز تربيته في أماكن أخرى.

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