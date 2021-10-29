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    شوكت ميرزيويف

    خبير يقيم العلاقات الروسية الأوزبكية بعد اعتلاء ميرزيويف السلطة

    © RIA Novosti . Valery Melnikov
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    قال مدير المركز الأوزبكي للدراسات البحثية، بختيار إرغاشيف، إن العلاقات بين أوزبكستان وروسيا في جميع مجالات تطورت بعد الفوز الثاني في الانتخابات الرئاسية في أوزبكستان.

    لقاح سبوتنيك V روسيا
    © Sputnik . Vitaliy Belousov
    إنتاج أول دفعة تجريبية من لقاح "سبوتنيك V" الروسي في أوزبكستان
    وقال إرغاشيف لـ "سبوتنيك" ردا على سؤال حول آفاق التعاون الثنائي بعد فوز ميرزيويف في الانتخابات: "عندما نفكر في آفاق العلاقات الأوزبكية الروسية، ستتطور هذه العلاقات وتتعمق بالتأكيد".

    وأشار الخبير إلى أنه حتى خلال الولاية الأولى لرئاسة ميرزييف، انتقلت العلاقات بين أوزبكستان وروسيا إلى مرحلة جديدة أعلى من التطور وتعمق التعاون جميع الاتجاهات. على وجه الخصوص، وصلت العلاقات في المجال الاقتصادي إلى مستوى نوعي جديد: من إمدادات التصدير والاستيراد إلى المشاريع الجادة باستثمار رأس مال روسي كبير.

    وأعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية أوزبكستان، زين الدين نظامحوجائف، يوم الإثنين الماضي، عن فوز الرئيس الحالي للبلاد في الانتخابات الرئاسية، شوكت ميرزيويف، بحصوله على 80.1 بالمئة من الأصوات.

    وقال نظامحوجايف، في إحاطة إعلامية: "بالنسبة لمرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكي شوكت ميرزيويف، فإن 80.1 بالمئة من الناخبين صوتوا لصالحه".

    وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، حل في المركز الثاني بنسبة 6.6 بالمئة، نائب رئيس حزب الشعب الديمقراطي الأوزبكي ماكسود فاريسوف، وشغل المركز الثالث - رئيس الحزب الوطني الديمقراطي "ملي تكلانيش" [النهضة الوطنية] عليشير قديروف بنسبة 5.5 بالمئة. وحل رابعاً زعيم حزب البيئة نارزولو أوبالومورادوف بنسبة 4.1 بالمئة، والمركز الأخير كان من نصيب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي "عدالات" [العدالة] باخروم عبد الحليموف بنسبة 3.4 بالمئة.

    هذا وكانت الانتخابات الرئاسية في جمهورية أوزبكستان، قد جرت يوم أمس الأحد، لانتخاب رئيساً للبلاد لمدة 5 سنوات.

    وشارك في الانتخابات 5 مرشحين رئاسيين، كل واحد منهم يمثل حزباً من الأحزاب الرسمية المسجلة في البلاد. وكان هناك إجماع بين الخبراء على أن الفائز سيكون الرئيس الحالي، شوكت ميرزيويف، الذي استلم المنصب في كانون الأول/ ديسمبر 2016، بعد وفاة إسلام كريموف، أول رئيس لأوزبكستان، الذي تولى القيادة على مدى 27 عاماً.

    انظر أيضا:

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