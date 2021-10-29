الصين تضع قواعد جديدة لبنوكها العالمية

نشرت الصين، اليوم الجمعة، قواعد طالبت بنوكها المهمة عالميا بتعزيز قدرتها على استيعاب الخسائر لتجنب عدم الاستقرار المالي.

وحسب بيان مشترك لكل من بنك الشعب الصيني، ولجنة تنظيم البنوك والتأمين في الصين، ووزارة المالية، أكد أن هذه البنوك يجب أن تفي بأهداف محددة لقدرة استيعاب الخسائر الإجمالية، بدءًا من عام 2025، وفقا لـ"رويترز".

وتتطلب القواعد الجديدة من البنوك الأربعة في الصين الحفاظ على مبلغ لا يقل عن 16% من الأصول المرجحة بالمخاطر اعتبارًا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، حيث سيتم رفع الحد إلى 18% اعتبارًا من الأول من يناير لعام 2028.

يجب أن يفي المقرضون الأربعة ذوو الأهمية النظامية بمتطلبات نسبة الرافعة المالية البالغة 6% في أوائل عام 2025 وأن تصل إلى 6.75% بحلول أوائل عام 2028.

تم تنفيذ المتطلبات التنظيمية استجابةً لمعيار عالمي لقواعد "تي إل إيه سي" للبنوك ذات الأهمية النظامية، من أجل تجنب عمليات الإنقاذ المستقبلية التي من شأنها تعبئة الكثير من الموارد العامة وحل مشكلة الشركات "الأكبر من أن تفشل" بشكل فعال، وقال المنظمون الصينيون.

يشار إلى أنه قد تم تصنيف المقرضين الأربعة الرئيسيين في الصين، وهم: البنك الصناعي والتجاري الصيني، والبنك الزراعي الصيني المحدود، وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني، كمؤسسات عالمية ذات أهمية نظامية من قبل المنظمين الصينيين ومجلس الاستقرار المالي "إف إس بي"، ومقره في سويسرا .

وقال المنظمون إن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين آلية القضاء على المخاطر للمقرضين الصينيين الكبار، والحد من التوسع غير العقلاني للأعمال، والحد من تراكم المخاطر النظامية.

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