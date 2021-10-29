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    لاجئون أفغانيون في مخيم مؤقت للاجئين من أفغانستان في قاعدة رامشتين الجوية الأمريكية، ألمانيا 26 أغسطس 2021

    ألمانيا تعلن نجاح المحادثات مع العراق لوقف رحلات اللاجئين إلى بيلاروسيا

    © AFP 2021 / Armando Babani
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    أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، نجاح المحادثات مع العراق الرامية إلى وقف رحلات المهاجرين إلى بيلاروسيا.

    ونقلت "رويترز" عن الخارجية الألمانية قولها بأن الأردن ألغى أيضا عددا من رحلات الطيران العارض، وذلك بعدما سجلت السلطات الألمانية وصول 4889 من الوافدين بصورة غير شرعية عبر بيلاروسيا في أكتوبر/ تشرين الأول حتى الآن، وهو ما يمثل أكثر من نصف عدد جميع الوافدين هذا العام.

    واكتشفت الشرطة الألمانية، يوم السبت الماضي، 31 مواطنا عراقيا داخل شاحنة صغيرة، بعدما عبروا الحدود قادمين من بولندا. الأشخاص الـ 31 هم، 19 رجلا وسيدتان و10 أطفال، وجميعهم لم تكن صحتهم على ما يرام.

    وبحسب موقع هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيل"، أفادت الشرطة بأن الأطفال الـ 10 كانوا يرتدون أحذية رطبة وبالية وأقدامهم ملفوفة بورق الألمنيوم وبها تقرحات.

    يذكر أن ألمانيا ظلت الوجهة الأوروبية الأكثر شعبية للمهاجرين، على مدار السنوات التسع الماضية، حيث سجلت البلاد أكثر من 100 ألف طلب لجوء سنويا.

    وقالت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" إن مكتب الهجرة الفيدرالي تلقى 100 ألف و278 طلبا من طالبي اللجوء لأول مرة، اعتبارا من أواخر سبتمبر/ أيلول.

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